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لبنان

في القبة.. قطع طريق وزحمة خانقة!

Lebanon 24
24-02-2024 | 07:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن عدداً من أهالي منطقة البقار في القبة قام بقطع الطريق عند مدخل المنطقة بالقرب من نادي الضباط، وذلك اعتراضاً على توقيف احد ابناء المنطقة من قبل الاجهزة الامنية.

وتسبب ذلك بزحمة سير خانقة، فعمل الجيش على تحويل الطريق.
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