Advertisement

لبنان

العدو الإسرائيلي يشنّ غارة على عيتا الشعب

Lebanon 24
24-02-2024 | 07:51
A-
A+
Doc-P-1167923-638443831927787434.jpeg
Doc-P-1167923-638443831927787434.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة على عيتا الشعب.

وفي وقت سابق، أغار العدو الإسرائيلي على الحرش بين مارون الراس وعيترون.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارتين على جبل بلاط وغارة بين مركبا والطيبة
lebanon 24
24/02/2024 16:30:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي يشنّ غارة جوية على بلدة كفركلا
lebanon 24
24/02/2024 16:30:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة حربية اسرائيلية على بلدة الخيام
lebanon 24
24/02/2024 16:30:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مسيّرة اسرائيلية من نوع ام كا أغارت على أطراف كفرشوبا في العرقوب
lebanon 24
24/02/2024 16:30:10 Lebanon 24 Lebanon 24

غارة

اسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2024-02-24
09:06 | 2024-02-24
08:44 | 2024-02-24
08:23 | 2024-02-24
08:15 | 2024-02-24
08:03 | 2024-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24