موظفو البلديات يدعون الى إضراب عام تحذيري

دعا موظفو البلديات واتحاداتها في لبنان إلى اضراب عام تحذيري نهار الإثنين المقبل في جميع البلديات واتحادات البلديات، يتزامن مع وقفة إحتجاجية الساعة العاشرة صباحا أمام مباني البلديات واتحاداتها لتوجيه رسالة إلى الحكومة اللبنانية لإنصاف موظف البلدية والاتحاد ومساواته بباقي موظفي الادارات العامة.

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وبيانهم، قال الموظفون: "نعتذر من المواطنين جميعا لأننا مضطرين إلى إيقاف العمل والخدمات المتعلقة بالمواطن نهار الإثنين وذلك رغما عنا، على أن نعاود العمل صباح الثلاثاء. علماً أنه إذا لم يتم إنصافنا وإتخاذ المرسوم مناسب العادل سنتوجه إلى الإضراب المفتوح في البلديات وتوقيف الاعمال نهائيا حتى تحقيق المطالب".