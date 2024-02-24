"حزب الله" يستهدف موقع راميا بالأسلحة المناسبة

صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي:



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎ ‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:25 من بعد ظهر يوم السبت 24-02-2024 موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

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