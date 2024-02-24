هذا سبب التأخير في تصليح العطل الطارئ على الكابلات في هذه المناطق

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أعلنت شركة "بوتك للصيانة والتشغيل" (BUS)، أن التأخير في إصلاح العطل الذي طرأ على الكابلات المطمورة والتي تغذي مناطق المطيلب بيت الشعار وديك المحدي - دير طاميش يعود لعدم إستحصالها حتى الساعة على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة".