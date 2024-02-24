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لبنان

إطلاق نار.. إشكال بسبب أفضلية المرور في طرابلس!

Lebanon 24
24-02-2024 | 08:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع اشكال في محلة شارع جميل عدره في طرابلس بسبب افضلية المرور.

وتخلل الإشكال اطلاق نار في الهواء من قبل المدعو "ف.ك" الذي فرّ، من دون وقوع اصابات.
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