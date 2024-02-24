إطلاق نار.. إشكال بسبب أفضلية المرور في طرابلس!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع اشكال في محلة شارع جميل عدره في طرابلس بسبب افضلية المرور.



وتخلل الإشكال اطلاق نار في الهواء من قبل المدعو "ف.ك" الذي فرّ، من دون وقوع اصابات.

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