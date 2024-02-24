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لبنان

قذائف إسرائيلية على كفرشوبا.. وغارات على عدد من البلدات الجنوبية

Lebanon 24
24-02-2024 | 09:06
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استهدفت 4 قذائف إسرائيلية أطراف بلدة كفرشوبا الشمالية.

وبحسب مندوبة "لبنان 24" فقط جرى تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي قد أغار على بلدة رب ثلاثين، كما نفذ غارة مسـيرة على بلدة عيتا الشعب واستهدف اطراف بلدة طير حرفا الجنوبية بعدد من القذائف المدفعية.
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