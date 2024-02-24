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لبنان

توقيفات عدة في شكا والقبة.. هذا ما جاء بيان الجيش

Lebanon 24
24-02-2024 | 09:14
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، انه "بتاريخ 24 /2 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة شكا – النفق القديم اللبنانيَّين (ا.ه.) و(ا.م.)، والسوري (ا.ا.) والفلسطيني (ا.ز.) لإقدامهم على الحفر بواسطة آلات بطريقة غير شرعية داخل أملاك عامة".
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وتابع البيان: "أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة القبة اللبنانيين (ا.م.) و(ا.ك.) و(ف.خ.) لمشاركتهم في إشكال عائلي في منطقة الزاهرية، تخلله تبادل لإطلاق النار من أسلحة حربية، علمًا أن الموقوفين ينتمون إلى طرفَي الإشكال. تجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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