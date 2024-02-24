الجيش يضبط معمل لتصنيع المخدّرات في اليمونة

أعلنت قيادة الجيش ـ مديريّة التوجيه، في بيان، أنّه "في إطار عمليات ملاحقة تجار المخدرات، نفذت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم منازل ومستودعات عائدة لمطلوبين في بلدة اليمونة – البقاع، حيث أوقفت السوري (م.ح.) وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات، وكمية كبيرة من حشيشة الكيف ومواد مخدرة أخرى".

Advertisement



