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لبنان

الجيش يضبط معمل لتصنيع المخدّرات في اليمونة

Lebanon 24
24-02-2024 | 10:00
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أعلنت قيادة الجيشـ مديريّة التوجيه، في بيان، أنّه "في إطار عمليات ملاحقة تجار المخدرات، نفذت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم منازل ومستودعات عائدة لمطلوبين في بلدة اليمونة – البقاع، حيث أوقفت السوري (م.ح.) وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات، وكمية كبيرة من حشيشة الكيف ومواد مخدرة أخرى".
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وأضاف: "سُلِّم الموقوف مع المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق".
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