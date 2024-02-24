عصر اليوم.. "حزب الله" يعلن استهداف أكثر من موقع اسرائيلي

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كما استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة ‌‏راميم بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة. ‏



واستهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية أيضاً ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة. ‏ أعلنت "المقاومة الإسلامية" في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎ استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من عصر يوم السبت 24-02-2024 تجمعاً ‌‏عسكرياً إسرائيليا في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏كما استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة ‌‏راميم بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة. ‏واستهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية أيضاً ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

وكانت المقاومة الإسلامية قد أعلنت في وقت سابق من بعد الظهر أن مجاهديها استهدفوا تجمعاً ‌‏عسكرياً إسرائيليا في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.