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لبنان
عصر اليوم.. "حزب الله" يعلن استهداف أكثر من موقع اسرائيلي
Lebanon 24
24-02-2024
|
10:44
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أعلنت "المقاومة الإسلامية" في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من عصر يوم السبت 24-02-2024 تجمعاً عسكرياً إسرائيليا في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
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كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة راميم بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية أيضاً ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.
وكانت المقاومة الإسلامية قد أعلنت في وقت سابق من بعد الظهر أن مجاهديها استهدفوا تجمعاً عسكرياً إسرائيليا في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
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