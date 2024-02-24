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لبنان

فيديو ينشره الجيش الإسرائيلي لغارة بليدا.. هكذا قصف أحد المنازل!

Lebanon 24
24-02-2024 | 12:10
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مهاجمة مبانٍ عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.
 
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو يوثق لحظة تنفيذ الغارات الجوية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية، لاسيما منطقة بليدا - جنوب لبنان.
 
وقال أدرعي إنّ طائرة مسيرة رصدت خلال ساعات نهار اليوم مجموعة من المسلحين تدخل مبنى عسكرياً لـ"حزب الله" في بليدا - جنوب لبنان، مشيراً إلى أن طائرة مقاتلة قصفت المبنى الذي تمّ رصد العناصر داخله، بحسب مزاعم أدرعي.

كذلك، ذكر أدرعي أنّ الطائرات الحربية قصفت خلال الساعات الماضية، مبانٍ عسكرية أخرى يستخدمها "حزب الله" في منطقة رب الثلاثين وعيتا الشعب وبليدا، كما تم قصف عدة مواقع في جنوب لبنان بنيران المدفعية. 

ولفت أدرعي أيضاً إلى أنه تم خلال ساعات النهار، رصد عددٍ من عمليات إطلاق القذائف باتجاه مناطق عرب العرامشة وحانيتا وهار دوف، حيث قصف الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانيّة. 
 
 
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