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لبنان

بعد حادثة مخيّم الرشيدية... هذا ما تمنّاه وزير الشؤون

Lebanon 24
24-02-2024 | 14:03
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أشار وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار على "اكس"، الى أنه "بعد حادثة تعرّض طفلين اليوم لهجوم من كلبٍ شارد في مخيّم الرشيدية، يتداول عدد من وسائل الإعلام والأفراد على وسائل التواصل الإجتماعي عدة فيديوهات وصور تتضمّن مشاهد مؤلمة. نتمنى على الجميع عدم مشاركة هذه الفيديوهات والصور إحتراماً لخصوصية الطفلين وعائلتيهما".
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