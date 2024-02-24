Advertisement

لبنان

رداً على قصف عيتا الشعب وبرعشيت.. "حزب الله" يقصف مقرّين إسرائيليين

Lebanon 24
24-02-2024 | 13:55
A-
A+
Doc-P-1168011-638444062819528978.jpg
Doc-P-1168011-638444062819528978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد مواقع عسكرية إسرائيلية.
 
ولفت الحزب إلى أن العملية الأولى حصلت عند الساعة الـ4 عصراً ضد ثكنة زرعيت، مشيراً إلى أنه خلال العملية استخدام صاروخ "بركان". 
Advertisement
 
وأوضح الحزب أنّ تلك العملية جاءت رداً على اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية، خصوصاً في بلدة عيتا الشعب.
 
وفي ما خص العملية الثانية، فقد أعلن الحزب أنها استهدفت مقرّ قيادة كتيبة بيت هليل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 بصواريخ الكاتيوشا.
 
وذكر الحزب أن تلك العملية حصلت عند الساعة الـ9.00 مساء، وجاءت رداً على ‌‏اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية وخصوصا في بلدة برعشيت.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-02-24
16:41 | 2024-02-24
16:23 | 2024-02-24
16:00 | 2024-02-24
15:58 | 2024-02-24
15:55 | 2024-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24