رداً على قصف عيتا الشعب وبرعشيت.. "حزب الله" يقصف مقرّين إسرائيليين

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد مواقع عسكرية إسرائيلية.

ولفت الحزب إلى أن العملية الأولى حصلت عند الساعة الـ4 عصراً ضد ثكنة زرعيت، مشيراً إلى أنه خلال العملية استخدام صاروخ "بركان".

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وأوضح الحزب أنّ تلك العملية جاءت رداً على اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية، خصوصاً في بلدة عيتا الشعب.

وفي ما خص العملية الثانية، فقد أعلن الحزب أنها استهدفت مقرّ قيادة كتيبة بيت هليل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 بصواريخ الكاتيوشا.