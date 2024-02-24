أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، مهاجمة خلية مسلحة أثناء دخولها إلى مستودعٍ لتخزين وسائل قتالية تابع لـ"حزب الله" في قرية مطمورة - جنوب لبنان.

كذلك، لفت جيش العدو إلى أن طائرات مُقاتلة أغارت على المستودع الذي رُصدت فيه الخلية، مشيراً إلى أنه بعد الهجوم، وقعت انفجارات ثانوية كبيرة تدلُّ على وجود وسائل قتالية داخل المبنى المُستهدف.

وزعم العدو أن طائرات مُقاتلة أغارت على مقرّ قيادة عملياتي تستخدمه "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" في منطقة برعشيت، مشيراً إلى أنه تم استهداف منصات لإطلاق القذائف الصاروخية وبنى تحتية في منطقة جبل البلاد، وأردف: "كذلك، تم إطلاق نيران المدفعية باتجاه منطقة راشيا الفخار".