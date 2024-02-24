ماذا قرّرت "كهرباء لبنان"؟

عُلِم أنّ مؤسسة "كهرباء لبنان" تسعى للتعاقد مع مُلتزم لتقديم يد عاملة داعمة لها في مجالات محددة.

ومن خلال هذه الخطوة، فإن المؤسسة تسعى لـ"تنمية" مهامها وتوسعة أعمالها أكثر لاسيما خلال المرحلة المقبلة.