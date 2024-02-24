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لبنان

ماذا قرّرت "كهرباء لبنان"؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
24-02-2024 | 14:56
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عُلِم أنّ مؤسسة "كهرباء لبنان" تسعى للتعاقد مع مُلتزم لتقديم يد عاملة داعمة لها في مجالات محددة.
ومن خلال هذه الخطوة، فإن المؤسسة تسعى لـ"تنمية" مهامها وتوسعة أعمالها أكثر لاسيما خلال المرحلة المقبلة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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