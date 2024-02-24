كتلة "الإعتدال الوطني" تتحرك رئاسياً.. كيف كان لقاؤها مع باسيل؟

نقلت قناة "الجديد"، اليوم السبت، عن مصادر في "كتلة الإعتدال" قولها إن "لقاء الحراك الرئاسي إيجابية حتى الآن، بما في ذلك اللقاء مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية".

وأشارت مصادر الكتلة إلى أنَّ رئيس "الوطني الحر" جبران باسيل لم يتطرّق لشروط برنامج رئيس الجمهورية والمواصفات خلال اللقاء، وأضافت: "أولوية مبادرتنا الرئاسية جمع النواب لكسر حالة الانقسام وبدء الحوار بشأن الملف الرئاسي".

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يُشار إلى أن "كتلة الإعتدال الوطني" تضمُّ النواب: أحمد الخير، وليد البعريني، سجيع عطية، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد وأحمد رستم.