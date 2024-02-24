"الزراعة" تحذر من ظاهرة الكلاب الشاردة: باتت تهدد سلامة المواطنين

أصدرت وزارة الزراعة، مساء اليوم السبت، بياناًُ أعرفت في عن أسفها لوفاة الطفل ياسين هيثم حمزة في مدينة صور مخيم الرشيدية من جراء فوضى الكلاب الشاردة.

وتقدمت الوزارة بأحر التعازي من ذوي وأقارب ومحبي الطفل، مشيرة إلى أن "ظاهرة الكلاب الشاردة أصبحت منتشرة في اكثرية المناطق اللبنانية، مما يشكل تهديد مباشر لسلامة المواطنين ويشكل انتشار للآفات الصحية وخاصة داء الكلب".

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وأضافت: "مام هذا الواقع المرير وانطلاقا من مسؤوليتها، سوف تبادر وزارة الزراعة الى دعوة جميع المعنيين في هذا الملف من الادارات الرسمية المختصة (وزارت الداخلية والبلديات، الصحة العامة ، والبيئة والبلديات وهيئات المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان المسجلة) الى اجتماع عاجل لوضع خارطة طريق للمعالجة السريعة، ايماناً منها بالمسؤولية".

وختمت: "غن العمل يجب ان يكون تشاركياً بين كل الجهات الفاعلة والمؤثرة لوضع حل حاسم لهذه الظاهرة الخطيرة".