بشأن "جبهة لبنان".. هذه آخر الاعترافات الإسرائيليّة

قال أحد مراسلي "القناة الـ12" الإسرائيلية إنّ الجبهة عند الحدود مع لبنان تشهد حرب إستنزافٍ منذ أكثر من 140 يوماً.

وفي تصريحٍ له، اليوم السبت، قال المراسل إنه الساعات الماضية خلال هذا النهار، شهدت عدداً كبيراً من عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

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ومساء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوّت في المستوطنة وفي مناطق أخرى أيضاً مثل كفار جلعادي، تل حاي، كريات شمونة، بيت هليل، دفنا وجوشر.

وتزامناً مع ذلك، أعلن "حزب الله"، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد مواقع عسكرية إسرائيلية.

ولفت الحزب إلى أن العملية الأولى حصلت عند الساعة الـ4 عصراً ضد ثكنة زرعيت، مشيراً إلى أنه خلال العملية استخدام صاروخ "بركان".

وأوضح الحزب أنّ تلك العملية جاءت رداً على اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية، خصوصاً في بلدة عيتا الشعب.

وفي ما خص العملية الثانية، فقد أعلن الحزب أنها استهدفت مقرّ قيادة كتيبة بيت هليل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 بصواريخ الكاتيوشا.

وذكر الحزب أن تلك العملية حصلت عند الساعة الـ9.00 مساء، وجاءت رداً على ‌‏اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية وخصوصا في بلدة برعشيت.