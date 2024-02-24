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لبنان

جنرال إسرائيلي: لا مقر من العمل العسكريّ ضد "حزب الله"

Lebanon 24
24-02-2024 | 16:55
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قال الجنرال أهارون زئيفي فركاش، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" بالجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه لا مفر من العمل العسكري ضد حزب الله.
 
ونقلت إذاعة ريشت بيت الإسرائيلية، عن فركاش قوله إنه يجب على تل أبيب إزالة وبشكل نهائي الخطر المتمثل بـ"حزب الله"، باعتبار أن الأخير يهدد مستوطني الشمال الإسرائيلي.
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وشدد الجنرال فركاش على أن الجيش الإسرائيلي مجبر على العمل العسكري لضمان تراجع قوة "الرضوان" التابعة لحزب الله إلى الخط الذي تم تحديده في نهاية حرب لبنان الثانية، في العام 2006، وهو الذي جاء في القرار الأممي رقم 1701.
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