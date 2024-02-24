انتخاب الرئيس: تجميع نقاط في الوقت الضائع

كتب نقولا ناصيف في "الأخبار":

ليس خافياً ان قائد الجيش العماد جوزيف عون هو المرشح الجدي المنافس لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، دونما ان يكونا في صدد مواجهة في جلسة انتخابية على غرار جلسة 14 حزيران بين فرنجية والوزير السابق جهاد ازعور.

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عون، هو مرشح افتراضي للرئاسة اكثر منه مرشحاً مُعلَناً، لم يفصح عن ترشحه ولا يملك ان يفعل في ظل قيود دستورية صارمة ما دام في منصبه، ولا رشحه اي من الكتل المناوئة لفرنجية. لا يملك اصواتاً، ولم يختبر تمرين التصويت له في مجلس النواب في الجلسات الاثنتي عشرة المنصرمة.

من غير المنطقي كذلك توقّع انتخابه رئيساً في ظروف عادية في جلسة يدعى النواب الى الاقتراع له. وحدها تسوية تنشأ عن وضع استثنائي في الغالب يتسم بالسخونة، يتشابك الداخل فيها بالخارج، توفر له حظ الوصول ليس الا. لقائد الجيش بذلك خصوصية انه يظل مرشحاً افتراضياً الى حين أوان التسوية، رغم وفرة ما يشاع ان معظم الدول الخمس إما تتقاطع على انتخابه او متحمسة له، وتدرك في الوقت نفسه ان العقبة التي تحول دون وصوله هي الثنائي الشيعي.

على نحو كهذا يتشابه مأزقا المرشحيْن الرئيسيين فرنجية وعون: بينما يفتقر الاول الى غطاء مسيحي يتيح انتخابه، يصطدم الثاني بغطاء شيعي غير متوافر له. كلاهما يحتاج الى حضور 86 نائباً على الاقل لالتئام جلسة الانتخاب من غير ان يكون في حوزة اي منهما الى الآن اي من الغالبيتين المؤهلتين للفوز: الثلثان في الدورة الاولى ثم الاكثرية المطلقة في الدورات التي تلي. الرجلان تصالحا قبل اكثر من شهرين، الا انهما ينتظران احد طرازيْن من التسوية المحتملة: داخلية يرضى بها الخارج توصل فرنجية الى قصر بعبدا، او خارجية يسلّم بها الداخل - واوله الثنائي الشيعي - تؤدي بدورها الى انتخاب قائد الجيش. ذلك ما يعني ان لكل منهما ظرفاً مختلفاً عن الآخر دونما ان يكونا متنافسيْن ووجهاً لوجه. ما دام فرنجية مرشحاً معلناً يصعب انتخابه، لن يسع عون سوى ان يظل مرشحاً افترضياً. ثالثها، يقضي تفسير عشاءْي فرنجية مع جنبلاط والحريري انه اقترب من 65 صوتاً او ربما اكثر بقليل. كلاهما معنيان بحجب اصوات طائفتيْهما او تجييرها. مع ذلك لا يتشابه الزعيمان الدرزي والسنّي: افضل ما قدمه جنبلاط لفرنجية - وإن بمردود شخصي متأخر بعد اقل من شهر هو تعيين رئيس للاركان - الانتقال من رفض ترشيحه الى عدم ممانعة التصويت له.

في جلسة 14 حزيران، صوتت كتلة اللقاء الديموقراطي لازعور بعدما اكد رئيسها النائب تيمور جنبلاط اكثر من مرة ذهابها الى اي خيار معاكس للزعيم الزغرتاوي.

مصالحة فرنجية وجنبلاط الابويْن اقترنت بمصالحة مكملة للابنيْن بعد زيارتين اولى في بنشعي واخرى في كليمنصو. ما يسع جنبلاط الاب ان يطلبه من كتلة نجله، وهو يفصل بينه وبين الدور المستفيض المعطى الى خَلَفه في قرارات الحزب والكتلة، يُنظر اليه بتحفظ حيال الحريري.