صراخ وشتائم.. ماذا جرى في مكتب أحد النواب؟

حصل إشكال بين نائب حزبي وأحد العاملين في مكتبه الاعلامي، على خلفية نقله تصريحاً مغايراً ومعاكساً لما قاله "سعادته" خلال مقابلة إذاعية.

وأفيد بأنّ صراخ النائب سُمع في المكتب والجوار وإستمر اكثر من نصف ساعة بشكل هستيري، تحت عنوان "رفض الغلط في العمل خصوصاً حين يتعلق الأمر بموقفه السياسي الذي لا يتزحزح"، وفق تعبيره.