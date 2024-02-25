19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل سيجد لبنان من يسانده؟
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
25-02-2024
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من يعتقد أن الحرب في لبنان غير قائمة يكون مخطئًا. وهي بواقعها الحالي مضرّة بالقدر نفسه، الذي يمكن أن تكون عليه، وإن بنسب أقّل، لو أنها تشمل كل المناطق اللبنانية. ولأن لبنان كلٌّ لا يتجزأ، أقّله في الوقت الحاضر، فإن ما يصيب أي جزء منه يتأذى الجسم كله تمامًا كجسم الانسان. فإذا أصاب أي عضو من أعضائه أي مكروه أو مرض يتأثر الجسم كله، ولا يقتصر الضرر على هذا العضو دون غيره من الأعضاء. ولأن الجنوب هو الذي يتعرّض للاعتداءات الإسرائيلية المتتالية والمتوالية، بسبب أو من دون سبب، فإن ما يصيبه من أذى وما يلحق به من خسائر بشرية ومادية يتأثر به كل لبنان بطريقة أو بأخرى، ويطال ضرره جميع اللبنانيين، سواء الذين يؤيدون "حزب الله" في فتح الجبهة الجنوبية أولًا، وفي ربطها بمجريات حرب غزة ثانيًا، أو أولئك الذين يعترضون على سياسته، وآخرهم "التيار الوطني الحر" بلساني عميده ورئيسه.
Advertisement
ووفقًا لآخر الإحصاءات عن الخسائر التي لحقت بأهل الجنوب في المناطق التي تشهد مواجهات بين عناصر "الحزب" والجيش الإسرائيلي فإن عدد الوحدات السكنية التي تضررت كلياً أو جزئياً بلغ حتى الآن ثلاثة آلاف وحدة، فيما ارتفعت التقديرات عن كلفة إصلاح الأضرار في هذه المباني، والتي كانت تقدّر سابقاً بعشرات الملايين من الدولارات. ويقول شهود عيان إن ما لحق ببعض القرى الحدودية الأمامية من دمار وخراب يشبه إلى حدّ كبير ما أصاب أكثر من منطقة في قطاع غزة. وهذا الأمر يثير أكثر من جدل بالنسبة إلى إمكانية عادة بناء ما تهدّم والتعويض بما لا يُعوضّ عمن خسر أحبته، وإن كان كثيرون من أهل الجنوب يؤمنون بالكلام الذي قاله الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله، والذي جاء فيه أنه على استعداد لإعادة اعمار ما تهدّم وبحّلة أجمل مما كان عليه الوضع قبل 8 تشرين الأول الماضي. ولكن البعض الآخر يطيب له تذكير أصحاب الذاكرة الضعيفة بأنه لولا المساعدات السعودية والقطرية بنوع أخصّ بعد حرب تموز لما أعيد أعمار ما تهدّم.
وإذا أراد مَن يراقب المشهد اللبناني العام من بعيد أن يصف ما حقيقة ما يعيشه اللبنانيون اليوم فإنه لن يرى سوى أشخاص غارقين في مشاكلهم اليومية والحياتية حتى أذنيهم وغير قادرين على تحمّل وزر حرب لا يريدونها، وإن كان بعض منهم لا يخشونها، وهم بالكاد يستطيعون أن يعيشوا كل يوم بيومه طالبين من الله، صبحًا ومساء، أن يعطيهم خبزهم كفاف يومهم، وأن يبعد عنهم الشرّ المطلق، وألا يوقعهم في التجارب. وقد يكون أقسى أنواع التجارب، التي يمكن أن يقع بها اللبنانيون هي جرّهم إلى حرب هم في غنىً عنها على طريقة "هروب من الشر وغنيلو".
فهذه الجدلية قائمة اليوم بين اللبنانيين، وهي ستأخذ أبعادًا حادّة أكثر من ذي قبل، خصوصًا بعد موقفي كل من الرئيس السابق ميشال عون والنائب جبران باسيل، اللذين انضّمّا إلى القوى المسيحية وغير المسيحية المعارضة لزجّ لبنان في أتون حرب ليس للبنان فيها أي مصلحة لا آنية ولا استراتيجية.
فالبلد مشلول بفعل الإضرابات التي تشمل كل الدوائر الرسمية في الدولة. وإذا لم يتراجع موظفو وزارة المالية عن هذا الاضراب فإن الوفًا مؤلفة من الموظفين، ومن بينهم العناصر العسكرية، لن يتقاضوا رواتبهم عن شهر شباط، الذي شارف على نهايته. وهي رواتب غير كافية في الأساس لتأمين معيشة كريمة ولائقة لأكثر من أيام قليلة، في ظلّ استمرار الشغور الرئاسي، وهو شغور يعترف الجميع بأنه مميت، وفي ظل حكومة يُمنع وزراؤها من الوصول إلى السرايا لأسباب كثيرة، ومن بينها أن العسكريين المتقاعدين يقطعون كل الطرق المؤدية إلى هذه السرايا، وفي ظلّ التشريع بـ "القطارة" على قاعدة أنه لا يحقّ للمجلس النيابي التشريع، وهو يُعتبر هيئة ناخبة فقط لا غير.
وعلى رغم كل هذه المعاناة فإن ما يلحق باللبنانيين من أضرار مباشرة أو غير مباشرة لحرب المساندة كبير جدًّا، خصوصًا أنه يُخشى في حال وقعت الحرب الشاملة والواسعة ألا يجد لبنان من يسانده كما كانت عليه الحال بعد حرب تموز.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ مهم عن مصرف لبنان.. أمر إيجابي حصل!
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن مصرف لبنان.. أمر إيجابي حصل!
05:51 | 2024-02-24
24/02/2024 05:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نفذت مجزرة وتتمركز قرب لبنان.. معلومات عن "فرقة عسكرية" وحشية!
Lebanon 24
نفذت مجزرة وتتمركز قرب لبنان.. معلومات عن "فرقة عسكرية" وحشية!
14:00 | 2024-02-24
24/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لطائرة نفذت اغتيالات داخل لبنان.. معلومات مثيرة يجب معرفتها
Lebanon 24
صورة لطائرة نفذت اغتيالات داخل لبنان.. معلومات مثيرة يجب معرفتها
12:00 | 2024-02-24
24/02/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في الأوزاعي.. ما حدث أمام مركز أمنيّ "غير مُتوقع"!
Lebanon 24
"بلبلة" في الأوزاعي.. ما حدث أمام مركز أمنيّ "غير مُتوقع"!
16:23 | 2024-02-24
24/02/2024 04:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. صواريخ لبنانية تقصفُ مستوطنة كريات شمونة الإسرائيليّة!
Lebanon 24
عاجل جداً.. صواريخ لبنانية تقصفُ مستوطنة كريات شمونة الإسرائيليّة!
14:01 | 2024-02-24
24/02/2024 02:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
04:30 | 2024-02-25
أجواء رمضان في لبنان.. الخير لا يزال موجوداً!
05:00 | 2024-02-25
معركة حقوق المياه بين لبنان وإسرائيل.. جولة جديدة ستبدأ بعد استهداف الوزاني
04:51 | 2024-02-25
خطوة مرتقبة.. هذا ما قد تفعلهُ إسرائيل بشأن مستوطناتها قرب لبنان
04:42 | 2024-02-25
شهيدان جديدان لـ"حزب الله".. من هما؟
04:40 | 2024-02-25
صورة نادرة لنصرالله في أحد شوارع بيروت.. شاهدوها
04:33 | 2024-02-25
صواريخ تضرب مزارع شبعا.. إليكم ما أعلنه "الحزب"
فيديو
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
25/02/2024 12:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
25/02/2024 12:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
01:14 | 2024-02-24
25/02/2024 12:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24