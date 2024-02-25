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لبنان

إنتخابات فرعية لـ"المخاتير".. هل هي واردة؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
25-02-2024 | 01:45
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تواجه بلدات لبنانيّة عديدة "نقصاً" في عدد مخاتيرها الفعليّ وذلك إثر وفاة بعض هؤلاء خلال الفترات الماضية.

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مصادر حقوقية قالت لـ"لبنان24" إنّ إمكانية إجراء إنتخابات فرعية لـ"المخاتير" في الوقت الراهن قد لا يكونُ وارداً طالما أنّ موعد الإنتخابات البلدية والإختيارية قد اقترب، وأضافت: "البلدات التي فيها أكثر من مختارين أو ثلاثة، يمكن أن تستمر المهام الإدارية فيها بشكلٍ عادي ريثما تُنجز الإنتخابات قريباً".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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