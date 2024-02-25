تواجه بلدات لبنانيّة عديدة "نقصاً" في عدد مخاتيرها الفعليّ وذلك إثر وفاة بعض هؤلاء خلال الفترات الماضية.



Advertisement مصادر حقوقية قالت لـ"لبنان24" إنّ إمكانية إجراء إنتخابات فرعية لـ"المخاتير" في الوقت الراهن قد لا يكونُ وارداً طالما أنّ موعد الإنتخابات البلدية والإختيارية قد اقترب، وأضافت: "البلدات التي فيها أكثر من مختارين أو ثلاثة، يمكن أن تستمر المهام الإدارية فيها بشكلٍ عادي ريثما تُنجز الإنتخابات قريباً". مصادر حقوقية قالت لـإنّ إمكانية إجراء إنتخابات فرعية لـ"المخاتير" في الوقت الراهن قد لا يكونُ وارداً طالما أنّ موعد الإنتخابات البلدية والإختيارية قد اقترب، وأضافت: "البلدات التي فيها أكثر من مختارين أو ثلاثة، يمكن أن تستمر المهام الإدارية فيها بشكلٍ عادي ريثما تُنجز الإنتخابات قريباً".