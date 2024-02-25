هكذا تسعى "حماس" لإستنساخ نموذج "حزب الله".. تقرير يكشف

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيليّة تقريراً قالت فيه إنَّ حركة "حماس" تريدُ تطوير "نموذج حزب الله" في قطاع غزة، بحيث تظلُّ هي الجهة التي تدير المنطقة من وراء الكواليس، حتى عندما تفقد السيطرة العسكرية على القطاع.

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وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمهُ "لبنان24" أنه خلال الأسبوع الماضي، قال موسى أبو مرزوق، أحد كبار مسؤولي "حماس"، إنَّ الحركة توافق على أن تُدار غزة من قبل حكومة تكنوقراط، في حين أن إسرائيل ترى أنَّ هذا البيان يعكسُ قبول "حماس" بفقدان السيطرة المدنية على قطاع غزة، وذلك نتيجة للعمليات التي قام بها الجيش الإسرائيلي، بحسب "يسرائيل هيوم".

واعتبر التقرير أنه إستناداً إلى تلك الخلفية، ومن أجل الحفاظ على الحد الأدنى من السيطرة في غزة، فإن "نيّة حماس هي التأثير بالقوة العسكرية خلف الكواليس على الحكومة المدنية"، وأضاف: "الأمر هذا يمثل استنساخاً لتجربة حزب الله في لبنان، إذ أنّ الحزب هو العنصر المهيمن في البلاد رغم وجود الدولة الرسمية".

وبحسب "يسرائيل هيوم"، فإنّ التقديرات تشيرُ إلى أن "حماس ستوافق على عدة سنوات من حكومة تكنوقراط حتى تجمع ما يكفي من القوة للقيام بانقلاب آخر، كما حدث في عام 2007".

كذلك، تقول الصحيفة إنّ "هدف قادة حماس هو إنقاذ ما تبقى من حُكم الحركة في غزة، قبل أن يتم تدميرها بالكامل على يد الجيش الإسرائيلي"، وأردفت: "هذا الوضع اليائس يجعل قادة حماس يتفقون على أنه حتى السلطة الفلسطينية سوف تستعيد السيطرة على القطاع، والأمل هو أن يتمكنوا من التأثير بقوة على السلطة من وراء الكواليس".

وتابعت: "كذلك، تعتقد مصادر مطلعة في إسرائيل أن إدراك أن حماس على وشك فقدان السيطرة هو أحد أسباب مرونة الأخيرة في المحادثات حول صفقة الرهائن التي جرت يوم الجمعة في باريس".

وبعيداً عن التقدم الذي تم إحرازه في فرنسا، تنقل "يسرائيل هيوم" عن مصدرٍ إسرائيليّ قوله أنه يجب توخي الحذر، وليس هناك يقين من التوصل إلى اتفاق، لأن المفاوضات نفسها لم تبدأ بعد.

ومع ذلك، وبعد النتائج الإيجابية للمحادثات في باريس، من المتوقع عقد جولة أخرى من المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل في الأيام المقبلة. بحسب ما قال مسؤول سياسي إسرائيل لـ"يسرائيل هيوم".