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لبنان

صباحاً.. ماذا جرى داخل نفق المطار؟

Lebanon 24
25-02-2024 | 02:07
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وقع حادث سير، صباح اليوم الأحد، داخل نفق المطار، ما أدى إلى زحمة سير خانقة.
 
وأفادت المعلومات بأنّ الحادثة أسفرت عن سقوط جريح واحد، وقد تولت القوى الأمنية تنظيم السير في المكان. 
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