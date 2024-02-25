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لبنان

آخر كلامٍ إسرائيلي عن نصرالله.. ماذا قال تقرير جديد؟

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-02-2024 | 12:00
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نشر موقع "now14" الإسرائيلي تقريراً قال فيه إنه "منذ بدء الحرب في غزة يوم 7 تشرين الأول الماضي، مضت إسرائيل وحزب الله في مسار تصادمي"، مشيراً إلى أن أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله "أدخلَ مؤخراً أسلحة حديثة إلى الحرب القائمة عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، كما أن حزبهُ يُطلق بالفعل الصواريخ على مدى أبعد وأهداف أكثر حساسية".
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وقال التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه رغم الكثير من التقييمات المرتبطة بالحرب الحالية، إلا أن "حزب الله" ما زال مُمسكاً بـ"قواعد الإشتباك"، وهناك سلسلة من الأسباب التي تجعل نصرالله ملتزماً بها، وأضاف: "هناك أصوات كثيرة في لبنان تنتقد استقلالية قرار نصرالله، كما أنّ كثيرين يعارضون استغلال إيران للبنان، وعلى عكس ما يعتقده كثيرون، فإن الطائفة الشيعية تشهد انتقادات لنصر الله، والوتيرة في هذا الإطار تتزايد"، كما يقول موقع "now14".

وتابع: "هناك مجموعات سياسية جديدة تعارض انتهاك سيادة لبنانية، بينما تُرسل تلميحات كثيفة في هذا الإطار باتجاه نصر الله. كذلك، وفي المجتمعات الشيعية، تُسمع المزيد والمزيد من الأصوات المناهضة لسياسة حزب الله".

وزعمَ التقرير وجود إحصاءات عديدة في لبنان تشير إلى أن نسبة 70% من اللبنانيين يعارضون الحرب مع إسرائيل، وأضاف: "90% من الشيعة في لبنان يفضلون الحل السياسي، في حين أن 50% يعتقدون أن الحرب الحالية هي صراع أميركي - إيراني، في حين أن 70% يفضلون حلاً خارج الأراضي اللبنانية، بينما 60% يعتقدون أنه لا يجوز لحزب الله التدخل بالقضية الفلسطينية".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

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ترجمة "لبنان 24"

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