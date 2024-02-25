فنادق بيروت "تستنفر"

عُلِم أنّ بعض الفنادق في بيروت بات يحاول حالياً "تنمية" عدد الزوار لديه من خلال تخفيض الأسعار نسبياً.

وتبيّن أن الحجوزات خلال الآونة الأخيرة ازدادت نوعاً ما رغم أن الوضع الأمني "غير مستقر" في جنوب لبنان، في وقتٍ تقول فيه المصادر إنَّ معظم الفنادق بات يعتمد أكثر حالياً على "السياح العرب" لاسيما العراقيين بالدرجة الأولى.