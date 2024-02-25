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لبنان

"دوريات منظمة"...هذا ما يحصل في عاليه

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
25-02-2024 | 03:15
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أشاد مصدر بلدي في منطقة عاليه بالعمل الميداني للحزب التقدمي الإشتراكي الذي يقوم عناصرة بمؤازرة كل البلديات وخاصةً الكبيرة منها كبلدية عاليه في موضوع الحراسة الليلية من خلال دوريات منظمة تجوب الشوارع والأحياء الصغيرة منعاً لتكرار أعمال السلب والسرقة وخاصةً للبيوت النائية التي يمضي أهلها فصل الشتاء في بيروت.
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ولفت المصدر الى أن الشباب على تواصل دائم مع الأهالي لإبلاغهم بأي أمرٍ مشبوه في الليالي.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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