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لبنان

جنون أسعار البصل

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
25-02-2024 | 03:45
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فوجىء المواطنون بارتفاع أسعار البصل بشكلٍ كبيرٍ، بحيث تخطّت قيمة الكيلوغرام الواحد الـ100 ألف ليرة.
ويبيع أصحاب محلات الخضار والسوبرماركت كيلوغرام البصل بـ100 ألف أو بـ130 ألف ليرة، فيما بلغ  سعر كيلوغرام البصل الهنديّ والأبيض ما بين 150 إلى 200 ألف ليرة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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