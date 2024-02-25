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لبنان

مطاعم بديلة لتحقيق أرباح سريعة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
25-02-2024 | 04:15
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بعد اندلاع الحرب في غزة، قاطع العديد من المواطنين مطاعم عالميّة، لديها فروع في لبنان، مما أدّى إلى انخفاض عائدات هذه المؤسسات.
وفي هذا السياق، عمد بعض الأشخاص إلى فتح مطاعم، تُقدّم نوعية الطعام عينها، للإستفادة من مقاطعة المطاعم الأساسيّة، لتحقيق أرباح سريعة، عبر تقديم منتجات محليّة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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