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لبنان

"كان رئيساً".. هذه هوية صاحب المنزل المُنهار في بيروت!

Lebanon 24
25-02-2024 | 02:55
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ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الأحد، أن المنزل الذي تعرض جزء منه للإنهيار مساء السبت في بيروت، عائد لرئيس الحكومة السابق شفيق الوزان.
 
ويقع المنزل في منطقة البسطة التحتا، في حين أنه يعتبر من المباني القديمة الكائنة في شارع "فتح الله" ضمن المحلة المذكورة.
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