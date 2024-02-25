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لبنان
توقيف لبنانيين في دولة بارزة.. هكذا عملا على "تهريب البشر"!
Lebanon 24
25-02-2024
|
03:18
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أمرت محكمة في قبرص يوم أمس السبت، ببقاء رجلين رهن الاحتجاز لدى الشرطة لمدّة ستّة أيام، للاشتباه في قيامهما بتهريب البشر.
وقد تم تعريف الرجلين، بأنهما قائدا قاربين كانا يحملان 146 لاجئاً سورياً ومهاجراً لبنانيّاً واحداً إلى الدولة الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط.
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الشرطة القبرصية، قالت إن المشتبه بهما مواطنان لبنانيان عمرهما 19 و21 عاما.
وقال اللاجئون أثناء الاستجواب إنهم غادروا مدينة طرابلس اللبنانية يوم الخميس 22 شباط، ودفع كل منهم 2500 دولار مقابل مكان على متن القاربين، وفق بيان الشرطة.
وكان أحد القاربين يحمل 30 شخصا، بينهم 6 نساء و11 قاصرا، وكان على متن القارب الثاني 117 شخصا، بينهم 8 نساء و17 قاصرا.
وكانت الشرطة رصدت السفينتين بعد ظهر أمس السبت، قبالة كيب غريكو في الطرف الجنوبي الشرقي للجزيرة، وقادت جميع المهاجرين إلى الشاطئ، ونقلتهم بعد ذلك إلى مركز استقبال المهاجرين خارج العاصمة نيقوسيا. (سكاي نيوز)
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