آخر مستجدات وضع الجنوب.. إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستعمرات إسرائيليّة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية عديدها منها كريات شمونة.

ولفتت التقارير الإسرائيلية إلى أن صافرات الإنذار التي تحذر من الصواريخ دوّت في عدد من المستعمرات منها كفرجلعادي، المنارة، مارغليوت، مسكاف عام.

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كذلك، تحدثت تقارير أخرى عن سقوط 3 صواريخ في منطقة راميم عند الحدود مع لبنان.

ويأتي هذا التطور الميداني بعد هدوء حذر خيّم على الجبهة الحدودية منذ الصباح، وذلك بعد تصعيد لافت حصل يوم أمس سواء من جهة "حزب الله" أو من ناحية العدو الإسرائيلي.

ويوم أمس، قصف الجيش الإسرائيلي عدداً من البلدات والقرى الجنوبية منها برعشيت، بليدا وعيتا الشعب، زاعماً أنه استهدف مواقع لـ"قوات الرضوان" التابعة للحزب.

من جهته، نفذ "حزب الله" سلسلة من العمليات ضد عدد من المواقع الإسرائيلية عند الحدود وهي: رويسات العلم، ثكنة زبدين، ثكنة راميم، مقر قيادة كتيبة بيت هليل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 في الجيش الإسرائيلي، تلة الكوبرا، موقع الضهيرة، ثكنة زرعيت ومبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستعمرة المالكية.