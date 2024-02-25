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لبنان

بو حبيب: البحث في "الورقة الفرنسية" بشأن وضع الجنوب ما زال مستمراً

Lebanon 24
25-02-2024 | 03:51
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أكد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أن لبنان لا يزال يبحث في الرد الأنسب على "الورقة الفرنسية" لإيجاد حل للوضع في الجنوب والتي تنص على 3 مراحل لتنفيذ القرار الدولي 1701 وتثبيت الاستقرار في جنوب لبنان بعد وقف لاطلاق النار.
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وفي حديثٍ له عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أمل بو حبيب أن يتم إنجاز الرد هذا الأسبوع، متحدثاً عن سلسلة زيارات فرنسية الى اسرائيل في هذا الاطار من دون أن يتبلغ لبنان أية موافقة اسرائيلية حتى الآن.
وشدّد بو حبيب على أنّ الأهم لدى لبنان هو وقف الاحتكاكات القائمة، وأضاف: "نحن لا نريد أنصاف حلول تتلاشى بغضون أشهر، ونتطرق الى كل المسائل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والغجر، وصولا الى تحديد مسألة الخط الأزرق الذي هو بالنسبة الينا خط تراجع، فيما تعتبره اسرائيل خطاً حدودياً".
ورداً على المذكرة السورية المعترضة على أبراج المراقبة البريطانية، ربط بو حبيب توقيت هذه المذكرة بالعرض البريطاني بزيادة أبراج مراقبة في الجنوب، مشيراً إلى أنه "لم يتم الرد علة هذا الأمر لا من قبل الجانب اللبناني ولا الاسرائيلي".
 
وأكد بو حبيب أنّ لبنان لا يقبل بأن تشكل هذه الأبراج أي أمر عدائي تجاه سوريا، مجدداً التأكيد على أن الهدف الأول منها هو مراقبة الحدود ووقف عمليات التسلل والتهريب.
وأوضح أن "وزارة الخارجية تنتظر رد الجيش على المذكرة السورية لصياغة جوابها"، منوّهاً بأن التشاور حول هذه المسائل الكبرى يتم على أعلى المستويات داخلياً من أجل الخروج بالحلول الأنسب التي تضمن استقرار لبنان.
 
 
 
 
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