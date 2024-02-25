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لبنان

جعجع مستقبلاً السفير البابوي في لبنان: ليستلم الجيش أمن المنطقة الحدودية

Lebanon 24
25-02-2024 | 04:13
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التقى رئيس حزب "القوات" اللبنانية سمير جعجع، السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد، في المقر العام في معراب.
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وخلال اللقاء، بحث المجتمعون في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وكان تأكيد على أهمية حل الدولتين لوقف الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

ولفت جعجع إلى محاذير توريط لبنان في حرب غزة، معتبراً أن "الحل يكمن في تطبيق القرار 1701 وانسحاب حزب الله من المنطقة الحدودية، وليتسلم الجيش اللبناني بالتعاون مع القوة الدولية أمنها وحمايتها بالكامل، كونه القوة الشرعية الوحيدة التي تمثل الدولة اللبنانية".

كما أكد أن "محور الممانعة ما زال يعطل الاستحقاق الرئاسي، لافتا إلى أن "أزعور تقدم بوضوح على مرشح الحزب في الجلسة الأخيرة، ولو لم يعطل الحزب وحلفاؤه الجلسة بإطاحة النصاب، لكنا وصلنا إلى انتخاب رئيس الجمهورية".

ولفت جعجع إلى أن ا"لفريق السيادي مستعد للبحث في خيار مرشح ثالث، شرط أن يكون شخصية جدية ومستقلة ويستطيع أن يكون رئيسا فعليا وليس مجرد صورة، لكن الحزب لا يريد حتى هذا الخيار، وما زال متمسكا بمرشحه، ما يعني أنه يصرُّ على التعطيل إلا اذا كان رئيس الجمهورية المقبل من صلب خطه، وهو ما لا يمكن التسليم به".

السفير بورجيا، قدّم خلال اللقاء لرئيس حزب القوات هدية هي عبارة عن ميدالية خاصة بالرحمة الإلهية أصدرها البابا فرنسيس وتحمل شعار الكرسي الرسولي. 
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