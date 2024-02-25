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أعلن حزب الله صباح اليوم الأحد في بيان له، عن اسستشهاد 2 من عناصره، لافتاً إلى أن الشهيد الاول هو أحمد محمد العفّي "محمود" مواليد عام 1980 من بلدة بريتال في البقاع، في حين أن الشهيد الثاني هو حسين علي الديراني "أبو علي" مواليد عام 1986 من بلدة قصرنبا في البقاع.