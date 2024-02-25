خطوة مرتقبة.. هذا ما قد تفعلهُ إسرائيل بشأن مستوطناتها قرب لبنان

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تُمدّد الحكومة الإسرائيلية خُطة إجلاء نحو 50 ألف مستوطن من المستعمرات المحاذية للبنان، مُدّة 5 أشهر، أي حتى 7 تموز المقبل على الأقل.

كذلك، لفتت الصحيفة إلى أنَّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس الإعلان عن تمديد عملية إجلاء سكان المستوطنات الإسرائيلية حتى شهر آب المقبل.

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واعتبرت الصحيفة أن هذا التأجيل قد يشيرُ إلى جدول زمنيّ غير واضح لإحتمال الحرب ضد لبنان، الأمر الذي سيترك المستوطنات القريبة من الحدود خالية من السكان لمُدّة عامٍ تقريباً على الأقل.

(رصد لبنان24)