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لبنان

تعرّض لحادث خطير... نقل شاب إلى المستشفى بشكل عاجل

Lebanon 24
25-02-2024 | 05:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الشاب م.ش سقط عن صهوة جواده، أثناء ممارسته هواية ركوب الخيل، في منطقة زيتون أبي سمراء في طرابلس.
 
 
ونُقِلَ الشاب على الفور إلى مستشفى دار الشفاء، وعُلِمَ أنّه أُصيب في ظهره وقدمه.
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