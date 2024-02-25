تعرّض لحادث خطير... نقل شاب إلى المستشفى بشكل عاجل

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الشاب م.ش سقط عن صهوة جواده، أثناء ممارسته هواية ركوب الخيل، في منطقة زيتون أبي سمراء في طرابلس.

ونُقِلَ الشاب على الفور إلى مستشفى دار الشفاء، وعُلِمَ أنّه أُصيب في ظهره وقدمه.