الأمطار عائدة في هذا التاريخ... رياح ناشطة والحرارة ستنخفض

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الطقس المتوقع في لبنان: توقّعت مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ يكون الطقس في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مستقراً مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي سريع ومحدود الفاعلية، يؤدّي إلى طقس متقلّب وممطر أحياناً حتى ليل الثلاثاء/الأربعاء، حيث يعود إلى الاستقرار مجدداً وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي.الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد:

غائم جزئياً إلى قليل الغيوم، مع انخفاض محدود في درجات الحرارة على الساحل والجبال وارتفاعها في الداخل، وظهورالضباب المحلي على المرتفعات.

الإثنين:

قليل الغيوم إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تستقر على الجبال. يتكوّن الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية خلال الليل.

الثلاثاء:

غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة أحياناً وتكون مترافقة برياح ناشطة، وتنحسر الأمطار خلال الليل ويستقر الطقس تدريجياً.

الأربعاء:

غائم جزئياً إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الرياح السطحية: شمالية غربية نهاراً، شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين ١٠ و ٢٥ كم/س.

الانقشاع: جيد إجمالاً على الساحل، متوسط أحياناً على المرتفعات.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و ٨٠ %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ١٨°م.

الضغط الجوي: ١٠٢٣ HPA

أي ما يعادل: ٧٦٧ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٦:١٢