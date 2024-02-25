Advertisement

لبنان

الأمطار عائدة في هذا التاريخ... رياح ناشطة والحرارة ستنخفض

Lebanon 24
25-02-2024 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1168169-638444625762911363.jpg
Doc-P-1168169-638444625762911363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقّعت مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ يكون الطقس في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مستقراً مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية  حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل، حيث تتأثر المنطقة  بمنخفض جوّي سريع ومحدود الفاعلية، يؤدّي إلى طقس متقلّب وممطر أحياناً حتى ليل الثلاثاء/الأربعاء، حيث يعود إلى الاستقرار مجدداً وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي.
Advertisement

الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد:  
غائم جزئياً إلى قليل الغيوم، مع انخفاض محدود في درجات الحرارة على الساحل والجبال وارتفاعها في الداخل، وظهورالضباب المحلي على المرتفعات.
الإثنين:  
قليل الغيوم إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تستقر على الجبال. يتكوّن الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية خلال الليل.
الثلاثاء:  
غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة أحياناً وتكون مترافقة برياح ناشطة، وتنحسر الأمطار خلال الليل ويستقر الطقس تدريجياً.
الأربعاء:  
 
غائم جزئياً إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.
 
 
الرياح السطحية:  شمالية غربية نهاراً، شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين ١٠ و ٢٥ كم/س.
الانقشاع:   جيد إجمالاً على الساحل، متوسط أحياناً على المرتفعات.
الرطوبة النسبية على الساحل:   بين ٦٠ و ٨٠ %.
حال البحر:   منخفض ارتفاع الموج.
حرارة سطح الماء:   ١٨°م.
الضغط الجوي:   ١٠٢٣ HPA
أي ما يعادل:   ٧٦٧ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس:   ٠٦:١٢
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2024-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2024-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:41 | 2024-02-25
07:18 | 2024-02-25
07:00 | 2024-02-25
06:41 | 2024-02-25
06:24 | 2024-02-25
06:15 | 2024-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24