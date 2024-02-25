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لبنان
حادثة مؤلمة... شاب عمره 17 عاماً انتحر هكذا أنهى حياته
Lebanon 24
25-02-2024
|
06:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل جثة الشاب عمر حسين، البالغ من العمر 17 عاماً، إلى مستشفى بلدة شحيم.
وأُصيب الشاب الراحل بطلق ناريّ في بطنه، أُطلق من بندقية صيد.
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ورجّحت المعلومات الأوليّة، أنّ يكون الشاب قد اقدم على الإنتحار.
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انتحار
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