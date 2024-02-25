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لبنان

حادثة مؤلمة... شاب عمره 17 عاماً انتحر هكذا أنهى حياته

Lebanon 24
25-02-2024 | 06:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل جثة الشاب عمر حسين، البالغ من العمر 17 عاماً، إلى مستشفى بلدة شحيم.
 
 
وأُصيب الشاب الراحل بطلق ناريّ في بطنه، أُطلق من بندقية صيد.
 
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ورجّحت المعلومات الأوليّة، أنّ يكون الشاب قد اقدم على الإنتحار.
 
 
 
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