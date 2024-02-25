حادثة مؤلمة... شاب عمره 17 عاماً انتحر هكذا أنهى حياته

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل جثة الشاب عمر حسين، البالغ من العمر 17 عاماً، إلى مستشفى بلدة شحيم.

وأُصيب الشاب الراحل بطلق ناريّ في بطنه، أُطلق من بندقية صيد.

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ورجّحت المعلومات الأوليّة، أنّ يكون الشاب قد اقدم على الإنتحار.