Advertisement

لبنان

مولوي وصل إلى تونس للمشاركة بأعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب

Lebanon 24
25-02-2024 | 06:41
A-
A+
Doc-P-1168186-638444653828650616.jpg
Doc-P-1168186-638444653828650616.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، إلى تونس، للمشاركة بأعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري .
Advertisement
وكان باستقباله في مطار تونس قرطاج الدولي، وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد البنيان وسفير لبنان في تونس طوني فرنجية.
وسيلقي مولوي كلمة خلال اعمال الدورة التي تنطلق يوم غد الاثنين في مقر الأمانة العامة، على ان يعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه العرب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2024-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2024-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:41 | 2024-02-25
07:18 | 2024-02-25
07:00 | 2024-02-25
06:24 | 2024-02-25
06:15 | 2024-02-25
06:09 | 2024-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24