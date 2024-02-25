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لبنان

بالصواريخ والمدفعيّة... هذا ما قصفه "حزب الله"

Lebanon 24
25-02-2024 | 07:41
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه ‌‎"استهدف ‌مرابض ‏مدفعية العدوّ الإسرائيليّ وانتشار جنوده في جنوب كريات شمونة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية‏".
 
 
 
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