حمية: صدور المراسيم الأربعة هو تتويج لمسار عملنا طيلة الفترة السابقة في الوزارة

كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على منصّة "إكس":

"صدور المراسيم الأربعة مؤخراً عن مجلس الوزراء والمتعلقة بتصنيف وإعادة تصنيف لشبكة الطرق في العديد من المحافظات والأقضية اللبنانية هو تتويج لمسار عملنا طيلة الفترة السابقة في الوزارة على إعدادها ومتابعتها وصولاً إلى إصدارها ، علماً بأن الهدف من إنجازها ، كان لأجل تحديث النصوص التشريعية لتصنيف شبكة الطرق في محافظات عكار -بعلبك الهرمل-البقاع -النبطية والضنية القائمة منذ العام ١٩٦٥ ما يسمح بتأهيل وتطوير تلك الشبكة ومواكبة التطور العمراني في المحافظات المذكورة..

وهذه الطرقات هي:

-طرقات في محافظة الشمال ، مرسوم رقم :12986

-طرقات محافظة النبطية، مرسوم رقم :12987

-طرقات محافظة البقاع و بعلبك-الهرمل، مرسوم رقم :12988

-طرقات محافظة عكار، مرسوم رقم :12989".