بخاري زار البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني

زار السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم مار اغناطيوس أفرام الثاني بمقرها في منطقة بكفيا.

Advertisement