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لبنان

بخاري زار البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني

Lebanon 24
25-02-2024 | 09:24
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زار السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم مار اغناطيوس أفرام الثاني بمقرها في منطقة بكفيا.
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