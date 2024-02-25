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لبنان
حزب الله ينعى شهيداً جديداً
Lebanon 24
25-02-2024
|
09:27
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نعى حزب الله علي كريم ناصر "فداء"، مواليد عام 1989، من بلدة حداثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
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