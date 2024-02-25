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لبنان

في حال التعرّض لعضّة حيوان... إتّبعوا هذه الإرشادات المهمّة

Lebanon 24
25-02-2024 | 09:52
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عممت وزارتيّ الصحة والزراعة على المواطنين، بعض الإرشادات عن مرض داء الكلب، التي يجب اتّخاذها، في حال التعرّض لعضّة حيوان.
 
 
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
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داء الكلب

وزارة الزراعة

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