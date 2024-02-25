في زحلة.. توقيف أحد أخطر المطلوبين السوريين

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء والمخلّين بالأمن، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي عن تواجد أحد المطلوبين الخطرين في مدينة زحلة، ويدعى:-ح. ح. (من مواليد عام ١٩٨٧، سوري الجنسية)وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكّنت دورية من المفرزة من توقيفه على أوتوستراد زحلة، حيث تبيّن أنه مطلوب للقضاء بجرم سرقة وتأليف عصابة، وأن إقامته على الأراضي اللبنانية منتهية الصلاحية.أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه عملاً بإشارة القضاء المختص.