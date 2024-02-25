رداً على الاعتداءات الاسرائيلية على بلدة بليدا.. "حزب الله" قصف مبنيين بداخلهما جنود العدوّ

رداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية، وخصوصاً على بلدة بليدا، أعلن حزب الله في بيان أنه "استهدف "مبنيين ‏يتموضع ‏فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابهما إصابة ‏مباشرة".

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