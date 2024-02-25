Advertisement

لبنان

بلدة يارون حزينة... هكذا فقد إبنها جورج حياته

Lebanon 24
25-02-2024 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1168252-638444805256110086.jpg
Doc-P-1168252-638444805256110086.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُوفي الشاب جورج فياض، من بلدة يارون، بعدما أُصيب بطلق ناريّ، أثناء تنظيفه مسدسه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
 
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
وفاة 9 من أعضاء الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا بانقلاب حافلتهم
lebanon 24
25/02/2024 20:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أحد الجنود الأسرى منذ 7 تشرين الأول لدى حماس تأكدت وفاته وقد تم العثور على بيانات تبين ذلك (الجزيرة)
lebanon 24
25/02/2024 20:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
صاحب شركة معروفة... وفاة أحد أغنى رجال الأعمال
lebanon 24
25/02/2024 20:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة ممثلة شهيرة عن 80 عاماً... هذا أبرز عمل شاركت فيه
lebanon 24
25/02/2024 20:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24

يارون

وفاة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2024-02-25
12:32 | 2024-02-25
12:21 | 2024-02-25
12:13 | 2024-02-25
12:00 | 2024-02-25
12:00 | 2024-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24