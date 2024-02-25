16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
صَدمهُ ولاذ بالفرار.. حالة غضب وتوتر تشهدها بلدة شمالية
Lebanon 24
25-02-2024
|
11:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان24
" عن تعرض المدعو "ح.م"، سوري الجنسية، لحادث صدم من قبل سيارة مجهولة لدى مروره على طريق عام القبة زغرتا، مما أدى الى اصابته إصابة بليغة، حيث جرى نقله الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة، الا انه مالبث ان فارق الحياة متأثرا بجراحه.
Advertisement
وقد عُرف ان سائق السيارة لاذ بالفرار الى جهه مجهولة فيما ساد أجواء من التوتر والغضب لدى اهالي المتوفي اثناء تواجدهم داخل المستشفى المذكور.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نفذت مجزرة وتتمركز قرب لبنان.. معلومات عن "فرقة عسكرية" وحشية!
Lebanon 24
نفذت مجزرة وتتمركز قرب لبنان.. معلومات عن "فرقة عسكرية" وحشية!
14:00 | 2024-02-24
24/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما جرى مع فنان لبنانيّ في مطار بيروت
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما جرى مع فنان لبنانيّ في مطار بيروت
09:30 | 2024-02-25
25/02/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في أحد شوارع بيروت.. شاهدوها
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في أحد شوارع بيروت.. شاهدوها
04:40 | 2024-02-25
25/02/2024 04:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة في هذا التاريخ... رياح ناشطة والحرارة ستنخفض
Lebanon 24
الأمطار عائدة في هذا التاريخ... رياح ناشطة والحرارة ستنخفض
06:00 | 2024-02-25
25/02/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منهارة وترفض الطعام في الحبس... ماذا يحصل مع دنيا بطمة؟
Lebanon 24
منهارة وترفض الطعام في الحبس... ماذا يحصل مع دنيا بطمة؟
14:14 | 2024-02-24
24/02/2024 02:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:56 | 2024-02-25
عن المبادرة الداخلية لانتخاب رئيس.. هذا ما أوضحه نائب تكتل الاعتدال الوطني
12:32 | 2024-02-25
بالأسماء.. تعيينات جديدة داخل الحزب الاشتراكي!
12:30 | 2024-02-25
في فرن الشباك.. هذا ما حصل داخل كلية التربية اليوم
12:21 | 2024-02-25
البخاري زار بطريرك السريان الأرثوذكس.. هذا ما تم بحثه
12:13 | 2024-02-25
بشكلٍ عاجل.. هذا ما ستفعله إسرائيل بـ"حزب الله" في حال أُبرمت هدنة غزة
12:00 | 2024-02-25
باسيل: نتذكّر وقوف الكويت الدائم إلى جانب لبنان
فيديو
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
25/02/2024 20:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
25/02/2024 20:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
01:14 | 2024-02-24
25/02/2024 20:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24