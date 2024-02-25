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لبنان

صَدمهُ ولاذ بالفرار.. حالة غضب وتوتر تشهدها بلدة شمالية

Lebanon 24
25-02-2024 | 11:02
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن تعرض المدعو "ح.م"، سوري الجنسية، لحادث صدم من قبل سيارة مجهولة لدى مروره على طريق عام القبة زغرتا، مما أدى الى اصابته إصابة بليغة، حيث جرى نقله الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة، الا انه مالبث ان فارق الحياة متأثرا بجراحه.
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وقد عُرف ان سائق السيارة لاذ بالفرار الى جهه مجهولة فيما ساد أجواء من التوتر والغضب لدى اهالي المتوفي اثناء تواجدهم داخل المستشفى المذكور.
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